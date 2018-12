"Dochtertje afgestaan als vondeling, maar na 6 dagen ging ik haar halen" 26 december 2018

"Ik begrijp niet hoe ik haar ooit heb willen afstaan." Dat zegt Luisa Devadder (25) uit Wevelgem over haar dochtertje Cosette, intussen 11 maanden oud. "Ik had geen vaste vriend en schaamde me zo hard tegenover m'n ouders over de zwangerschap, dat ik het kind alleen ter wereld bracht. Toen ze zes dagen oud was, bracht ik haar naar Moeders voor Moeders." Die Antwerpse vzw, waar mama's hun baby te vondeling kunnen leggen, ontfermde zich dit jaar in totaal over vier baby'tjes. "Zij hebben het allemaal overleefd, maar alleen bevallen kan ook heel slecht aflopen", klinkt het bij Moeders voor Moeders. "Daarom, een oproep aan de overheid: geef moeders de kans om legaal anoniem te bevallen. Dan hoeven ze zulke risico's niet te nemen."

