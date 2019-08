Exclusief voor abonnees "Djokovic wordt moeilijk te kloppen" 24 augustus 2019

00u00 0

Niemand die op deze 139ste editie van de US Open geld gaat zetten op iemand anders dan Djokovic, Nadal of Federer voor de eindoverwinning bij de mannen. Ook David Goffin doet dat niet. "Djokovic blijft in grandslamtoernooien moeilijk te kloppen. Zeker met de resultaten van de voorgaande jaren (Djokovic is titelverdediger, red.). Bij Roger is het moeilijk in te schatten in welke fysieke en mentale toestand hij is aangezien hij maar één wedstrijd heeft gespeeld sinds Wimbledon. Rafa won dan weer in Montréal en heeft zich dus goed aangepast aan het hardcourt. Bovendien heeft hij daarna rust genomen en gaat hij alles geven om hier te winnen. De 'Big 3' blijven dan ook zonder twijfel de favorieten." (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis