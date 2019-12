Exclusief voor abonnees "Dit zat er al járen aan te komen" Leidinggevend cipier: 21 december 2019

Vakbondsafgevaardigde Dirk Vansprengel (ACOD) is niet verbaasd dat de vijf gedetineerden de gevangenis uit zijn geraakt. Hij was de voorbije zeven jaar leidinggevend cipier over de vleugel waar de ontsnapping gebeurde. Pas één maand is hij er weg. "Er is te weinig verlichting en zijn er te veel dode hoeken in de camera's. Ook de infrastructuur in het algemeen laat er te wensen over. Ik heb jarenlang aan de directie duidelijk gemaakt dat er extra geïnvesteerd moest worden, maar er werd niet naar mij geluisterd. Dat het vroeg of laat op deze manier zou eindigen, had was te verwachten. Helaas moet er eerst zoiets gebeuren voordat we gehoor krijgen." (JVN)