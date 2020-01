Exclusief voor abonnees "Dit wordt decennium van de elektrische fiets" 13 januari 2020

De komende tien jaar zullen we een explosieve stijging zien van het aantal elektrische fietsen op onze wegen en van het aantal fietsritjes voor woon-werkverkeer. Studiebureau Deloitte stelt in zijn onderzoeksrapport 'Discover the Future' dat de elektrisch aangedreven tweewielers, naast de expansie van 5G, zelfs de grootste impact zullen hebben op onze maatschappij en het bedrijfsleven. "We voorspellen in 2022 wereldwijd tientallen miljarden extra fietstochten per jaar", klinkt het. Tussen 2020 en 2023 zullen er volgens Deloitte, dat zich voor de cijfers onder meer baseerde op gegevens van het vakblad Bike Europe, meer dan 130 miljoen elektrische fietsen verkocht worden, goed voor een wereldwijde omzet van 19 miljard euro. "Sommige Europese landen hebben de elektrische fiets volledig omarmd", luidt het nog in het rapport. Ook in ons land was de helft van de naar schatting 503.000 verkochte fietsen eind 2018 elektrisch. In 2015 was dat nog geen derde. (FT)

