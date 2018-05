"Dit was niét de afspraak. Lazar moét spelen. Meteen!": de bewogen eerste maanden van Markovic bij Anderlecht Pieter-Jan Calcoen

09 mei 2018

07u16 0 De Krant Lazar Markovic (24) wil blijven, Anderlecht wil hem houden. En zeggen dat de start van de Servische huurling, een openbaring in de play-offs, zo woelig was...

"Dit was niet de afspraak, Herman."

Een zucht volgt: "Ik weet het, maar..."

"Dit was niét de afspraak. Hij moét spelen. Meteen!"

Halfweg maart, rond de middag, krijgt Herman Van Holsbeeck, dan nog sportief directeur bij Anderlecht, telefoon vanuit Liverpool. De clubleiding van de Champions League-finalist is allerminst tevreden over de speeltijd die huurling Lazar Markovic krijgt - tot dan is hij goed voor één korte invalbeurt, tijdens de 5-3 tegen Moeskroen. Zelf blijft Markovic wel rustig: hij wéét dat hij door zijn fysieke achterstand veelal op de bank zit. Datzelfde argument haalt Van Holsbeeck aan tegen de woeste Engelsen: "Lazar mist ritme. Zodra hij fit is, zullen we hem zetten."

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN