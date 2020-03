Exclusief voor abonnees "Dit was het enige realistische scenario" Bond-CEO Peter Bossaert 18 maart 2020

00u00 0

De UEFA heeft volgens Peter Bossaert, CEO van de KBVB, geen enkel ander scenario dan het uitstellen van het EK overwogen. "Dit was het enige realistische scenario", zegt Bossaert. "Op vlak van gezondheid kon geen enkel risico worden genomen. Alle aandacht moet gaan naar de gezondheid van iedereen die betrokken is in het voetbal, of het nu supporters zijn, spelers of medewerkers. Het was simpelweg niet denkbaar en ook onverantwoord om het toernooi dit jaar in juni te laten spelen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis