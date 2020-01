Exclusief voor abonnees "Dit was geen groep meer" FC DUFFEL GEEFT ALGEMEEN FORFAIT: DEEL SPELERS KOMT TERUG OP BESLISSING 30 januari 2020

00u00 0

VOETBAL TWEEDE AMATEURKLASSE B

Na reeksgenoten ASV Geel, zij doen het seizoen uit met beloften, en Vosselaar, dat koos vrijwillig voor een degradatie naar eerste provinciale volgend seizoen, is FC Duffel de derde tweede amateurklasser op korte tijd die ten onder gaat aan financiële perikelen. Het algemene forfait van de Duffelaars betekent dat alle uitslagen van de club dit seizoen geschrapt worden en daarmee al één degradant bekend is. Dat Duffel volgend jaar een doorstart moet maken in eerste provinciale met een negatief puntensaldo van min negen is momenteel bijzaak voor Denis Raveschot die zich vooral bekommerde om het voortbestaan van de club en haar jeugdspelertjes, veteranen en vrouwenploeg. "Ons budget voor dit seizoen was rond", zegt de voorzitter. "Maar een onverwachte belastingschuld die we meteen moesten inlossen en één van de hoofdsponsors die afhaakte, brachten ons in een lastig parket. Uiteindelijk viel het verdict na een stemming door de spelersgroep. Of ze speelden de resterende wedstrijden gratis of de overeenkomsten werden verbroken. Het werd dat laatste, maar die beslissing was zeker niet unaniem."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis