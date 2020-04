Exclusief voor abonnees "Dit was een lastige" Evenepoel rijdt 50 keer de Muur op 28 april 2020

Remco Evenepoel reed niet vrijdag, maar gisteren de Muur van Geraardsbergen naar boven. Hij deed dat vijftig (!) keer in totaal en dat was goed voor ruim 8 uur en 11 minuten op zijn fiets, 217 kilometer en 5.145 hoogtemeters. Evenepoel heeft zich voorgenomen om tijdens de lockdown enkele challenges te volbrengen. Hij reed vorige week al een trainingsrit van 300 kilometer en koos gisteren voor de Muur van Geraardsbergen. Een eerder aangekondigde poging op vrijdag blies Evenepoel af omdat hij bang was dat ze te veel toeschouwers zou lokken. Nu probeerde hij het in alle anonimiteit. De 20-jarige toprenner begon eraan om 8 uur 's morgens, maar toen hij iets na 16 uur klaar was met zijn beklimmingen, hadden toch al zo'n dertig tot veertig toeschouwers zich verzameld op de top van de Muur. Daarbij ook zijn moeder, die haar zoon na afloop van een rijsttaartje voorzag. "Klus geklaard, dit was een lastige", liet Evenepoel na afloop weten via Instagram. (MG)

