"Dit veld is een schande" Trossard 13 augustus 2018

00u00 0

Je zag het zo vanaf de tribune. De bal stremde op de stroeve Oostendse grasmat. Leandro Trossard deed er ook na afloop zijn beklag over. "Een absolute schande", vond de aanvaller van Racing Genk het. "Ik denk dat het gras makkelijk tien centimeter te lang stond en dan werd er bij dit warme weer zelfs nog niet gesproeid. Dan is de voetballende ploeg altijd in het nadeel en wij moeten het juist hebben van een snelle balcirculatie. Als dit bewust is, en daar ga ik toch van uit, dan vind ik dat heel onsportief." (KDZ)