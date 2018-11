"Dit telt als een overwinning" PEDRO DECROCK - MELCO IEPER B 20 november 2018

Basketbal

tweede landelijke b

Melco Ieper B strandde heel dicht op een overwinning tegen de ongeslagen leider Gent-Oost Eagles, maar moest uiteindelijk met vijf puntjes zijn meerdere erkennen in de Oost-Vlamingen. "We waren klaar om het hen heel moeilijk te maken", vertelt coach Pedro Decrock. "We namen met 17-2 een furieuze start. We beseften ook wel dat we dit tempo niet konden volhouden, maar door balverliezen en overhaasting kreeg Gent-Oost enkele geschenkjes van ons. In het tweede quarter konden we vijf minuten lang niet scoren en dat heeft ons de das omgedaan. We lagen niet onder, maar op ervaring hebben ze de overwinning meegenomen. We zijn eventjes ontgoocheld, maar door de inzet telde dat als een overwinning voor mij. Dit moet de ploeg zeker een boost geven voor de komende wedstrijden. We hebben nu alle ploegen uit de top vijf gehad. De taak is vanaf nu om overwinningen te sprokkelen, te beginnen volgend weekend op Waregem. Er ziten op dit moment te veel spelers in een mindere vorm, die moeten weer opstaan." (BVDO)

