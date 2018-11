"Dit mogen we nooit vergeten" Aangrijpend 13 november 2018

Ik heb heel de dag gekeken naar de herdenking van het einde van WOI op tv. Zoveel aangrijpende verhalen en beelden. Dit is iets wat we nooit mogen vergeten en moeten doorgeven aan onze (klein)kinderen. Mijn grootvader heeft vaak over zijn jeugd tijdens de oorlog verteld. Al die onschuldige mensen die gestorven zijn. Hou hun verhalen levendig want deze ellende mogen we nooit vergeten.

Mario Temmerman

