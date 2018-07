"Dit maakt veel goed" Winnaar Quintana 26 juli 2018

En plots was daar toch weer Nairo Quintana (28). De Colombiaan was tot eergisteren nergens in deze Tour, maar in de ultrakorte zeventiende etappe danste hij zoals in zijn beste dagen richting de zege.

HLN