"Dit maakt matig seizoen goed" Kristoff wint spurt

In 2014 triomfeerde Alexander Kristoff (31) twee keer in de Tour. Sindsdien stond de Noor echter droog op Franse wegen. Ook de voorbije drie weken moest de UAE-sprinter vrede nemen met ereplaatsen. Tot gisteren, dus. Op de Champs-Élysées sprintte hij met enkele forse lendenrukken John Degenkolb en Arnaud Démare op een fietslengte. "Eindelijk die derde ritzege", glunderde hij achteraf. "Ik heb er lang moeten op wachten, maar dat het uitgerekend op de Champs-Élysées gebeurt, maakt het fabuleus. Een mooiere overwinning kan een sprinter niet wensen. Weet dat ik als jeugdrenner altijd gedroomd heb om hier ooit de beste te zijn. Dit is dan ook een beetje het WK voor spurters." Waarna Kristoff er gelukkig aan toevoegde dat met Cavendish, Kittel, Greipel, Groenewegen én Gaviria vijf absolute topsprinters reeds anderhalve week uit de Tour verdwenen zijn. Ook Sagan beschikte na zijn tuimelperte vorige woensdag nog steeds niet over al zijn capaciteiten. Voor Kristoff was het overigens pas zijn vijfde zege in 2018. "Mijn eerste seizoenshelft was inderdaad niet bijster goed. Maar ik ben hard blijven werken om opnieuw mijn topniveau te halen. Blij dat ik vandaag beloond word."

