Exclusief voor abonnees "Dit levert geen leerwinst op" 24 april 2020

00u00 0

LEERKRACHT ZESDE MIDDELBAAR

Jeroen Van Haute (47), Eeklo

Misschien kan aan de leerlingen ook gevraagd worden om de school achterwaarts binnen te gaan. Handen kunnen alleen opgestoken worden nadat ze gewassen zijn. Toetsenblaadjes zijn te verkrijgen aan de automaten. Als het zo ingewikkeld wordt, laat het dan, hé." Die boodschap zette Jeroen gisteren op Twitter. Hij geeft Engels in de richting Techniek-Wetenschappen aan het College ten Doorn in Eeklo en heeft klassen van 26 leerlingen. Volgens de nieuwe richtlijnen zouden die groepen vanaf 15 mei maar uit maximaal tien jongeren mogen bestaan. "Moet ik dezelfde les dan drie keer geven? Of moet ik helemaal geen les geven, omdat Engels geen hoofdvak is? Ik mis de interactie met de leerlingen enorm en wil hoe sneller hoe liever weer voor de klas staan, maar de manier waarop ze dit willen realiseren, is praktisch onhaalbaar."

