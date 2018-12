"Dit kan wel functioneren" Karel De Gucht 10 december 2018

"Een interessant experiment", noemt minister van staat Karel De Gucht (Open Vld) Michel II. "In België is het niet zo voor de hand liggend om met een minderheidskabinet te regeren, dat is in het verleden al gebleken. Maar het gaat 'slechts' over vijf, zes maanden en ik verwacht niet dat de N-VA gaat stemmen tegen hetgeen ze sociaal-economisch goedgekeurd heeft. Geen enkele partij gaat ook het risico nemen dat de regering tuimelt en dat we naar verkiezingen gaan. In de gegeven omstandigheden denk ik dan ook dat dit wel kan functioneren. Ik had deze afloop wel verwacht. Een premier die zo in zijn hemd gezet wordt, kan dat niet laten passeren. Dan was hij politiek morsdood in Wallonië. Ik denk niet dat hij er zeer gelukkig mee is, maar hij had geen andere keuze."

