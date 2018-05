"Dit is voor niemand goed" Minister Geens 23 mei 2018

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vindt het geen goede zaak dat een zaak zo lang aansleept, maar legt de verantwoordelijkheid ook bij de betrokken partijen in burgerlijke zaken. "Het valt te betreuren dat zaken zo lang moeten duren, dat is echt voor niemand nog goed. Bij burgerlijke zaken is het wel zo dat de partijen sterk de duurtijd van de rechtsgang bepalen. In de strafzaak werd er snel geoordeeld. Ik hoop dat dit voor de betrokkenen snel opgelost kan raken." (DB)