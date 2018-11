"Dit is verontrustend" Henry na nieuw debacle AS Monaco 05 november 2018

Club stapt vandaag op het vliegtuig richting Monaco, daar waar de zorgen groot zijn. Na de nieuwe 1-0-nederlaag op het veld van Reims is de club van Tielemans en Chadli afgegleden naar de laatste plaats in het klassement: "Dit is verontrustend", aldus coach Thierry Henry zaterdag. "Meer nog dan al die andere nederlagen, want nu hebben we geen kans gecreëerd." Bij Reims stonden Engels en Foket de hele match op het veld, terwijl Henry Tielemans aan de rust naar de kant haalde. Ook Chadli speelde 90 minuten. (TTV)