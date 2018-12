"Dit is teleurstelling" Cant opnieuw 2de 06 december 2018

Sanne Cant volgde de uitreiking van de Kristallen Fiets in Spanje waar ze op stage is. Zelf wenste ze niet te reageren op haar tweede plaats. Thomas Sneyers - perschef van IKO-Beobank - deed dat wel. "Sanne is vrij ontgoocheld", klonk het. "Net als vorig jaar is ze tweede en voor haar is dat een teleurstelling. We stellen ons ook de vraag waarom ze niet won. Er wordt gezegd dat de cross niet populair is in Wallonië, maar of het dat is... Het veldrijden blijft nochtans booming in België en Vlaanderen. Natuurlijk is Degrendele een verdiende winnares - ze leverde topprestaties. Maar dat neemt de ontgoocheling bij Sanne niet weg. Ze kan de knop echter snel omdraaien en zal hier extra motivatie uit halen." (FDZ)

