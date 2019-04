Exclusief voor abonnees "Dit is net wat niet mocht gebeuren, zeker?" DE WEVER BEZORGT GIANTS MET TENERIFE ZWARE LOTING VOOR FINAL FOUR 11 april 2019

"Dat is net wat niet mocht gebeuren, zeker?", mompelde Antwerps burgemeester Bart De Wever halfweg de loting van de Final Four van de Champions League. Nadat hij Tenerife als uit de bokaal had gehaald, grabbelde hij Antwerp Giants naar boven. De Wever besefte meteen dat hij daarmee 'zijn' Giants de zwaarst mogelijke loting had bezorgd.

