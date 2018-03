"Dit is leuk" Match 100 voor Obradovic 05 maart 2018

"My friend, waarom heb je niks gezegd?" Tegen Zulte Waregem speelde Ivan Obradovic (29) zijn 100ste wedstrijd in de Belgische eerste klasse, maar dat wist de Serviër niet. "Ik vind het wel een leuke statistiek", lachte de linksachter, die 42 duels afwerkte voor KV Mechelen. "Dit toont aan dat ik hier iets bewezen heb." Opvallend: in 96 procent van de wedstrijden was Obradovic een basisspeler. Scoren deed hij nauwelijks - drie keer -, maar assists leverde hij wel vaak. Hij zit in België aan dertien stuks. (JSe/PJC)