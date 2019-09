Exclusief voor abonnees "Dit is het WK niet" Weer raak voor Van der Poel over het Kanaal 14 september 2019

Mathieu van der Poel was gisteren nog maar een keer de beste in de Ronde van Groot-Brittannië. In de sprint bergop in Burton Dassett reed hij alweer zijn sterkste tegenstanders uit het wiel. Matteo Trentin (tweede), die nochtans in vorm heet te zijn, kon niet volgen. Ook voor Tiesj Benoot (vijfde) ging Van der Poel te hard.

