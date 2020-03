Exclusief voor abonnees "Dit is hartverscheurend" Dokter in rusthuis 13 maart 2020

Steve Thumas (62) is raadgevend en coördinerend arts in woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo, Belgiës grootste rusthuis met 460 senioren. "U kan zich niet voorstellen hoeveel bezorgde telefoontjes we al gekregen hebben", zegt hij. "We worden werkelijk overspoeld. Mensen vragen ons of ze écht niet meer op bezoek mogen komen. Maar we kunnen geen uitzonderingen toestaan. Weet u dat sommigen zich nog snel inschrijven als mantelzorger om hier binnen te geraken? Dat kunnen we natuurlijk niet toelaten." Het bezoekverbod raakt Thumas. "Ik vind dit hartverscheurend. Maar ik moet kordaat zijn. Twee bewoners voor wie de familie een verjaardagsfeestje had gepland, hebben we moeten vertellen dat ze niet naar buiten mogen." Gelukkig zijn er nog laptops die bewoners kunnen gebruiken om met hun familie te communiceren. "We hebben extra toestellen geïnstalleerd en de cafetaria die niet meer open is, wordt nu als 'Skyperuimte' ingericht."

