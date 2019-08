Exclusief voor abonnees "Dit is genieten" VOORZITTER GHEYSENS 16 augustus 2019

Zijn eerste Europese trip was meteen onvergetelijk. Antwerp-voorzitter Paul Gheysens moest even bekomen van de rollercoaster in Plzen. "Dit is genieten", glunderde hij. "De ambiance bij onze fans was ook fenomenaal. Ze stuwden onze ploeg vooruit. (lachje) Alleen dat Bengaals vuur moeten ze voortaan achterwege laten." Gheysens zag wel dat zijn club nog een kwaliteitsinjectie kan gebruiken. "We missen nog een beetje maturiteit en cohesie. Er moeten nog drie à vier spelers bij. Nu zitten we met een te beperkte ploeg." (VDVJ/PJC)