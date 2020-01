Exclusief voor abonnees "Dit is geen 'goodbye', maar 'au revoir'" 30 januari 2020

Onder het motto 'It's not goodbye, it's au revoir' hebben leden van de sociaaldemocratische fractie gisteren een ceremonie gehouden in het Europees Parlement. Met sjaals die de Union Jack en de Europese sterrenvlag samenbrachten en opschriften droegen als 'Always united', benadrukten ze de goede banden tussen de Britten en het Europese vasteland. Ze deden dat op de dag dat het Europees Parlement het scheidingsakkoord van het Verenigd Koninkrijk en de EU ratificeerde. Morgen om middernacht verliezen ook 73 Britse leden van het Europees Parlement hun job. Ze krijgen nog tot 7 februari om hun kantoor in Brussel leeg te maken. 27 van die zetels zal worden toegewezen aan landen die er te weinig hadden, omdat hun bevolkingscijfer gestegen is. Voor ons land verandert er niets. De resterende 46 zetels worden geschrapt, waardoor het halfrond voortaan 705 parlementariërs telt in plaats van 751.

