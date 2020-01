Exclusief voor abonnees "Dit is een positieve ontgoocheling" 22 januari 2020

Zelden Kirsten Flipkens (WTA 81) zo aangedaan gezien als na haar nederlaag tegen Karolina Muchova (WTA 22). De Kempense veterane knokte zich terug van 0-4 en 2-5 in de derde set, onderweg drie matchballen reddend, om uiteindelijk in het zicht van de meet te stranden. "Dit doet heel veel pijn", verbeet Flipkens de tranen. "Ik ben supercontent van mijn wedstrijd en mijn vechtersmentaliteit. Dat ik op mijn 34ste het 20ste reekshoofd nog het vuur aan de schenen kan leggen, toont wel dat ik nog meekan met de grote namen. Dit is dan ook een positieve ontgoocheling. Ik kan hier heel veel uit meenemen voor het vervolg." Voor Flipkens wordt dat na het dubbelspel hier de Fed Cup-ontmoeting met Kazachstan in Kortrijk. (FDW)

