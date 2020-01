Exclusief voor abonnees "Dit is een droom" TOON VANDEBOSCH DE BESTE BIJ U23 13 januari 2020

Hoeveel gelukkiger kan je zijn als het BK je eerste seizoenszege is? En als je moet toegeven dat niet jij, maar het nummer twee eigenlijk de beste man in koers was? Tot tranen toe bewogen, werd Toon Vandebosch na zijn Belgische titel bij de U23. Die waren er ook bij Niels Vandeputte, na kettingproblemen gedoemd tot een lange en zware achtervolgingsrace die in de slotfase ei zo na nog werd bekroond. "Ja, ik was de beste. Maar wat koop ik ermee?", vroeg hij zich terecht af.

