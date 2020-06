Exclusief voor abonnees "Dit is een droomjaar" Voorganger Geert Hoste 18 juni 2020

Conferencier Geert Hoste is blij dat Kamal Kharmach in zijn voetsporen treedt en hem als een inspiratiebron beschouwt. "Toen ik daar een eeuwigheid geleden mee begon, waren veel grappen not done", blikt hij terug. "Je mocht toen niet lachen met politici of de actualiteit. Het is zalig dat zulke dingen nu wel kunnen. Ik zie dan ook geen enkel struikelblok voor Kamal. Als je én corona én het gesukkel van de regering én de hoogstwaarschijnlijke herverkiezing van Donald Trump hebt, dan kan je spreken van een droomjaar." Hoste is vooral erg benieuwd naar de invulling die Kharmach zal geven aan de 'Black Lives Matter'-beweging. "Hij is -dankzij z'n etnische achtergrond - uitstekend geplaatst om hier grappen over te maken, denk ik." (IDR)

