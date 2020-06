Exclusief voor abonnees "Dit is een aalmoes" Premie van 300 euro voor zorgpersoneel: 26 juni 2020

We hebben de voorbije maanden veel geapplaudisseerd voor de zorgsector, maar daar koopt het personeel helaas niets mee. De Kamer zet nu het licht op groen voor een eenmalige zorgpremie in de vorm van een horecacheque van 300 euro netto voor zorgpersoneel dat onder de bevoegdheid van de federale overheid valt. Hetzelfde voorstel van de sp.a werd gisteren in het Vlaams parlement niet goedgekeurd. Personeel van woonzorgcentra valt zo uit de boot.

