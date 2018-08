"Dit geeft hoop" VADER VAN NATHALIE GEIJSBRECHTS 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant De ouders van Nicky Verstappen hebben na 20 jaar wachten de duidelijkheid waar Vlaming Eric Geijsbregts nu ook al 27 jaar naar verlangt. Hij weet nog altijd niet wat er in 1991 met zijn dochter Nathalie gebeurde. "Het geeft me een sprankeltje hoop", zegt hij.

"De vermissing van Nathalie is niet één op één te vergelijken met deze zaak", benadrukt Eric. "Haar lichaam is nooit gevonden en dus hebben we geen DNA-spoor. Een grootschalig DNA-onderzoek is momenteel dus onmogelijk." Toch heeft vader Eric recent nog DNA-stalen afgestaan aan de politie. Als het lichaam van Nathalie in de toekomst gevonden wordt, kunnen de speurders haar dankzij het DNA van haar familie snel identificeren. "En wie weet komt er dan voor ons ook een doorbraak." Als haar lichaam spoorloos blijft, is het onderzoek aangewezen op mensen die na lang stilzwijgen toch beginnen te spreken.

Dossier herlezen

Elke keer als er in de pers berichten verschijnen over verdachten die zijn gepakt op verdenking van moord of pedofilie, denkt Eric aan zijn dochter. "Dan ga ik tellen: hoe oud was deze dader toen mijn dochter verdween? Woonde hij in onze buurt? Kan hij iets met haar verdwijning te maken hebben?"

De Belgische politie is nog altijd actief bezig met het onderzoek naar de verdwijning van Nathalie. "De tijd die wegtikt, speelt in ons nadeel, maar ook zonder DNA is heel wat onderzoek mogelijk. Zelfs nu nog. Het dossier is een jaar geleden volledig herlezen. De speurders keken het dossier kritisch na en zochten antwoorden op de belangrijkste vragen die open bleven. Ze laten de zaak niet los." (SRB)