"Dit doet pijn"

Vier keer scoorde hij als invaller, maar als basisspeler liet hij de kansen liggen. Mbaye Diagne (28) kreeg zaterdag een eerste keer het vertrouwen van Philippe Clement aan de aftrap. "Ik heb drie à vier goeie kansen gehad, maar helaas niet gescoord. Voor de ploeg heb ik alles gegeven, alleen was ik niet scherp genoeg voor doel. Dat doet pijn. Door mijn vier goals nam ik het te gemakkelijk op - ik dacht bij sommige kansen dat de bal al binnen was." Diagne kon niet overtuigen... en dus verdwijnt hij de komende wedstrijden in principe opnieuw naar de bank: "Het is logisch dat ik niet alles speel, want ik ben later toegekomen. Iedereen komt goed overeen met elkaar en zorgt dat hij klaar is wanneer nodig. Dat ik beter ben als invaller? Dat mag je niet zeggen (grijnst)." (TTV/NP)

