"Dit doet me denken aan de oorlog" Sven Mary 21 november 2018

"Dit is een zeer gevaarlijke trend", zegt advocaat Sven Mary over het nieuws dat Dejan Veljkovic spijtoptant is. "Het gaat hier om een crimineel die iets wil bekomen door te praten. Want waarom doet iemand dit? Uit eigenbelang. Laat ons er geen doekjes om winden: het is duidelijk dat meneer Veljkovic in deze geen objectieve getuige is. Het gerecht zal alles wat hij zegt daarom goed moeten wikken en wegen. Iedereen kan van alles over een ander zeggen." Het federaal parket benadrukt dat het nogal logisch is dat ze de toekomstige verklaringen en beschuldigingen van Veljkovic zullen aftoetsen met elementen in hun onderzoek. "Het is niet omdat meneer Veljkovic zegt dat iets zwart is dat het ook zwart is", zegt woordvoerder Eric Van der Sypt. Mary betreurt dat we steeds meer naar een kliksamenleving evolueren. "Dat doet me denken aan de oorlog. Ik heb een - intussen overleden - grootvader die in een kamp heeft gezeten, met mensen die meededen met het verzet. De angst van die mensen om verklikt te worden door de collaborateur was onmetelijk groot." Mary verdedigt in dit dossier met Karim Mejjati een andere makelaar. Hij is sinds vorige week vrij onder voorwaarden. (BJM)

