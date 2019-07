Exclusief voor abonnees "Dit doet deugd" 02 juli 2019

00u00 0

Met 6-4, 6-3 ging Yanina Wickmayer (WTA 148) gisteren voorbij Rebecca Peterson (WTA 63) naar de tweede ronde van Wimbledon en die zege kwam als geroepen daar de Antwerpse bij verlies zelfs bijna uit de top 200 was getuimeld. "Dit doet deugd, ja", glimlachte 'Wicky'. "Ik ben de rally aangegaan, ik moest geen gekke dingen doen en ben ervoor gegaan als ik de kans had. Ik was solide, verder valt daar niet zoveel over te zeggen." Toch was het opmerkelijk dat de zwaar ingetapete rug van Wickmayer het uitstekend uithield. "Het is onder controle", zei ze daarover. "Die drie kwalificatiematchen in Roehampton zorgden voor wat vermoeidheid, maar hebben me ook geholpen om de nervositeit een beetje kwijt te spelen." In ronde twee ontmoet Wickmayer de Chinese Shuai Zhang (WTA 50). (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis