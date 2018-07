"Dit doet deugd" Emond 28 juli 2018

Eerste wedstrijd, eerste doelpunt voor Renaud Emond. Dodelijk efficiënt - hij zat niet eens zó goed in de wedstrijd. De aanvaller zorgde voor de belangrijke 3-1 tien minuten voor tijd. Standard kon gisteren eindelijk nog eens een openingswedstrijd winnen in de competitie. "Dit doet deugd", aldus Emond. "Vooral omdat de omstandigheden moeilijk waren - het was zéér warm - en AA Gent toch een sterke tegenstander is. Maar we deden het goed, ook al was niet alles positief. We waren soms niet geconcentreerd genoeg." Emond kreeg er vorige week met de komst van Orlando Sá een stevige concurrent bij in de spits. "Ik vind dat net een goede zaak", besluit hij. "We wisten al een tijdje dat er iemand zou bijkomen voorin. Orlando kent de ploeg en kent de competitie. Bovendien: we hebben in het verleden bewezen dat we kunnen samenspelen. Het klikt tussen ons." (FDZ)

