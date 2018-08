"Dit blijft duren tot oktober" 04 augustus 2018

Volgens meteoroloog Philippe Mievis zijn we nog lang niet af van de loden hitte. "Niets wijst erop dat dit warme weer niet zal blijven duren tot het einde van de maand en zelfs tot in september en oktober", zegt hij in de Sudpresse-kranten. Als zijn voorspelling uitkomt, wordt 2018 het warmste jaar sinds de start van de metingen in 1833. Het huidige record dateert van 2014. Collega David Dehenauw is voorzichtiger. "Met langetermijnvoorspellingen moet je altijd voorzichtig zijn. Bij het KMI wagen wij er ons niet aan vanwege de lage betrouwbaarheid." Het is volgens hem te vroeg om de kans in te schatten dat 2018 het warmste jaar ooit wordt. "De kans is wel reëel dat de zomer van 2018 alle records verbreekt. Dan zou het in augustus gemiddeld 19 graden moeten zijn - één graad warmer dan normaal." (YDS)

