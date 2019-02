"Dit begint te wegen" 04 februari 2019

Resultaatsgewijs gaat het van kwaad naar erger met KV Oostende. De kustploeg liep zaterdag tegen zijn vijfde nederlaag in zes matchen aan, dit terwijl het sinds 2 november enkel nog thuis van hekkensluiter Lokeren kon winnen. Na de nipte nederlaag tegen Club Brugge en de pijnlijke bekeruitschakeling tegen AA Gent was de ietwat gevleide zege van een weliswaar matuur Antwerp opnieuw een enorme klap voor Oostende. "Het was wederom een match waarin we iets konden halen, maar wéér hebben we dat niet gedaan", zuchtte Gert Verheyen. "Of dat enkel pech is of niet, daarover gaan we niet discussiëren. We staan waar we staan (1 punt voor de voorlaatste in de stand, red.) en hebben dringend punten nodig. Dit om te blijven geloven in waar we mee bezig zijn. Nu verspelen we veel energie zonder dat we beloond worden. En dat begint zwaar te wegen."

