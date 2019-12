Exclusief voor abonnees "Dimata speelt nog in 2019" 04 december 2019

Landry Dimata is terug op Neerpede. De aanvaller die zijn laatste wedstrijd speelde op 10 februari zegt geen last meer te ondervinden van het kraakbeenletsel aan zijn knie. Voorlopig traint hij nog individueel, maar de bedoeling is dat hij eerstdaags bij de groep aansluit. De entourage van Dimata is overigens heel optimistisch over zijn terugkeer. "Landry speelt zeker nog in 2019", klinkt het vanuit zijn omgeving. De medische en technische staf is wat terughoudender en hoopt Dimata na de winterstop te recupereren.