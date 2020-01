Exclusief voor abonnees "Dikke sigaren en de beste whisky" na uitvaart Philip Cracco 13 januari 2020

Een volle Heilig Hartkerk in Knokke heeft zaterdagmiddag afscheid genomen van Philip Cracco (57). De West-Vlaamse zakenman, bekend van het tv-programma 'The Sky Is The Limit', overleed vorige week na een jarenlange strijd tegen kanker en had vlak voor zijn dood om een openbare plechtigheid gevraagd. Onder de aanwezigen bekende namen, zoals Peter Goossens, Georges Leekens, Michel Van Den Brande en Peter Boeckx. De werknemers van Jobfixers droegen rode schoenen, een verwijzing naar de kleur van Cracco's bedrijf. Zijn kinderen Pieter-Jan en Marie-Julie spraken de kerk toe: "Liefste papa, je hebt ons zoveel geleerd. Je leerde ons volharden. Je leerde ons te dromen en te genieten van het leven. Jammer genoeg was tijd onze grootste vijand om nog meer herinneringen te maken." Op vraag van vriend en zakenpartner Lieven Bonamie volgde een lang applaus. Partner Aisha Van Zele las nog een brief voor die Cracco voor zijn dood zelf schreef, gericht aan zijn kinderen: "Geniet alstublieft van het leven. Werk hard, maar geniet ook. En laat elkaar nooit vallen." Op verzoek van de zakenman hielden vrienden en familie nadien nog een stevig feestje "met dikke sigaren en de beste whisky".

