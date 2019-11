Exclusief voor abonnees 'Digitaal condoom' maakt sexting veiliger 25 november 2019

Telenet lanceert een app om de risico's van sexting in te perken. Ze noemen het een 'digitaal condoom' - veilig vrijen doe je met een condoom, veilig pikante foto's doorsturen met de app, die de naam '.comdom' meekreeg. Daarmee kunnen gebruikers een foto waarop ze (half)naakt te zien zijn onherkenbaar maken, voor het geval dat de foto's ongewild op de speelplaats of op de werkvloer belanden. Met de app kan je makkelijk je gezicht onherkenbaar maken, of je kan een watermerk over de foto zetten waarin de naam en telefoonnummer van de ontvanger te zien zijn. Voelt die de aandrang om het beeld verder te verspreiden, dan staat hij dus zelf voor schut. Telenet maakt zich sterk dat vooral jongeren in een prille relatie zo veilig grenzen kunnen aftasten.

