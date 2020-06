Exclusief voor abonnees "Dierentuin in Muizen" Zonnige groetjes uit... België | Elisabet Haesevoets (34) ('De Mol'), woont in Edegem 13 juni 2020

00u00 0

"We hadden enkele reizen geboekt naar Noord-Italië, maar zoals vele mensen hebben we die moeten annuleren. Met de opstart van mijn praktijk esthetische geneeskunde, hier in Edegem, zal ik mijn handen meer dan vol hebben deze zomer. Dan maar hopen op mooi weer, want dan heeft België veel troeven. We gaan zeker naar de kust (Oostduinkerke) en op wandeluitstap in de Ardennen.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen