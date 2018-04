"Diepste respect voor Sá Pinto" Vader Johan ook verrast door debuut Zinho Vanheusden 18 april 2018

Zinho Vanheusden (18) debuteerde zaterdag met verve voor Standard. Amper vijf dagen eerder maakte hij nog maar pas zijn wederoptreden bij de beloften na meer dan zes maanden revalideren van een knieblessure. Vanheusden heeft het van geen vreemden. Zijn vader Johan (49) was ook een centrale verdediger die uitkwam voor Sporting Hasselt, Beerschot en Seraing. "Het was ook voor ons een verrassing dat Zinho mocht starten. Het diepste respect voor Sá Pinto. Je moet het maar durven om zo'n jonge speler zijn kans te geven. Hij had voor een veilige oplossing kunnen kiezen, maar trok de kaart van de jeugd. Dat was niet gepland, maar de droom die Zinho al van zijn vier jaar had, is uitgekomen. Na zijn lange revalidatie was dit de ultieme beloning."

