Exclusief voor abonnees "Die wispelturigheid achterwege laten" Anne Moors - Datovoc B 22 januari 2020

00u00 0

Eerste divisie A (v)

Datovoc B is er in de topper tegen VC Geel niet in geslaagd om de punten thuis te houden. Door deze nederlaag zakken Anne Moors en haar team naar de vierde plaats. Geel kwam het best uit de startblokken en won de eerste set zeer vlot. Datovoc zorgde in de tweede set voor een kentering en kwam langszij. Daarna zakte de thuisploeg weg onder de zware opslagdruk en de jeugdige fouten.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis