"Die vijfde plek is meer dan genoeg voor mij" DE GENDT ■ 5DE 06 december 2018

"Ik had niet het gevoel dat ik de Kristallen Fiets ging krijgen. Dan maakt het voor mij ook niet uit of ik hier tweede, derde, vierde, of vijfde word", vertelt Thomas De Gendt. "Wel leuk dat ik uiteindelijk bij de laatste vijf overblijvers was. Die vijfde plaats is meer dan genoeg voor mij. Ik vind Campenaerts trouwens een oververdiende winnaar. Chapeau wat hij dit jaar heeft laten zien. Belgisch kampioen tijdrijden, zijn Europese titel tegen de klok verlengd. En dan ook nog eens op het podium van het WK. Wout van Aert of Yves Lampaert mocht van mij ook wel winnen." (XC)