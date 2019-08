Exclusief voor abonnees "Die jongen heeft het hart op de juiste plaats" Gilbert Lambrecht, opa van Bjorg (22) 09 augustus 2019

00u00 0

"We moeten Remco absoluut bewonderen omdat hij zijn overwinning ook aan onze kleinzoon heeft opgedragen. Die jongen heeft absoluut het hart op de juiste plaats." Dat zegt de grootvader van Bjorg Lambrecht. "De enige reden waarom mijn vrouw en ik op tv naar het EK tijdrijden hebben gekeken, was omdat we in het dagblad hadden gelezen dat Remco er alles aan zou doen om te winnen voor de sterren aan de hemel", gaat pépé Gilbert verder. "Dat vonden we zo schoon. Anders zouden we niet hebben gekeken, nee. De koers doet ons te veel pijn nu, dat is tijdelijk gestopt voor ons. We weten niet wat het later zal geven, maar voorlopig gaat dat niet meer. En dan wint Remco ook nog. Dat is... fantastisch. We wensen hem bij deze proficiat."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis