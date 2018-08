"Die boerkagrap van Boris Johnson vond ik wel een goeie" Rowan Atkinson 11 augustus 2018

Niets gaat boven een goeie grap, vindt Rowan Atkinson (63), de Britse komiek die vooral bekend werd als Mr. Bean. De acteur neemt het in een lezersbrief aan de krant 'The Times' op voor ex-minister Boris Johnson. Die veroorzaakte ophef door vrouwen in boerka te vergelijken met bankrovers en brievenbussen. "Ik ben een levenslange voorstander van de vrijheid om grappen te maken over religie. Die mop van Boris Johnson over de gelijkenis tussen boerkadragers en brievenbussen vond ik nog een redelijk goeie", stelt de komiek. De uitspraak van Johnson veroorzaakte heel wat polemiek en de ex-minister zou nu zijn verontschuldigingen moeten aanbieden voor de uitspraak. Niet nodig, vindt Atkinson. "Met alle grappen over religie stoot je altijd wel iemand voor het hoofd. Verontschuldigingen zijn dan ook zinloos. Je zou je enkel voor een slechte mop moeten verontschuldigen", schrijft hij. (SVM)

