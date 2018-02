"Die beer stak z'n middenvinger op" CLUB-MASCOTTE BESCHULDIGD VAN ONEERBAAR GEDRAG 20 februari 2018

Supporters van KRC Genk beweren dat zij na de match tegen Club Brugge, afgelopen weekend, werden uitgedaagd door een Club-mascotte. "Toen de beer het bezoekersvak passeerde, stak hij zijn middenvinger op en deed hij alsof hij zijn broek liet zakken", zegt Rudy Claessens van de Genkse supportersfederatie. Volgens hem werden er beelden van de feiten aan Club en Genk bezorgd. Beide clubs zeggen echter geen beelden gezien te hebben en geven geen commentaar. Niemand diende een klacht in. De mascotte in kwestie, een man die al 17 jaar in het pak van beer Bene kruipt, ontkent. Sowieso is het niet makkelijk om als mascotte je middenvinger te tonen, want de Brugse berenpoten hebben maar... 4 vingers. (BHL/MMB)

