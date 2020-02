Exclusief voor abonnees "Diatta is zoals Mané" Solskjaer 27 februari 2020

00u00 0

Dat Club Brugge gisteren zonder aanvoerder Ruud Vormer en Dennis naar Manchester afreisde, is ook United-coach Ole Gunnar Solskjaer niet ontgaan. De Noorse trainer vreest dat Krépin Diatta wél een impact kan hebben voor Club, dat het ook nog eens zonder Balanta moet stellen. "Dat ze drie spelers missen, kan iets veranderen. Het feit dat Vormer en Dennis geblesseerd zijn, doet ongetwijfeld iets met hen. Wel weet ik dat Diatta terug is, de meest opwindende speler die ze hebben. Als hij effectief fit is, betekent dat dat Luke Shaw zijn handen vol zal hebben." Solskjaer was vol lof voor de Senegalees: "Hij probeert dingen, is enorm snel en evenwichtig. Hij heeft de x-factor en is zeer gevaarlijk. Eigenlijk kan je hem vergelijken met Sadio Mané." (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis