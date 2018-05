"Deze week in Anderlecht" Adzic 22 mei 2018

Anderlecht staat op een zucht van aanwinst nummer vier. Paars-wit heeft bijna een akkoord met Rode Ster Belgrado over flankaanvaller Luka Adzic (19). Deze week wordt de Serviër in België verwacht. "Midden deze week ben ik in Anderlecht", bevestigde hij ons. "Of ik ga tekenen? (lachje) We zullen zien." Daarnaast hoopt RSCA ook een doorbraak te forceren in de dossiers rond Carlos Eduardo (21), een Braziliaanse linksbuiten van Goias, en Aristote Nkaka (21) van KV Oostende. (PJC)