"Deze uitdaging wil ik nog aangaan"

Wickmayer tegen Peterson 01 juli 2019

Even geleden dat Yanina Wickmayer (WTA 148) nog eens in de spotlights stond. Ze doet dat vandaag met een eerste ronde tegen Rebecca Peterson (WTA 66) nadat ze zich plaatste voor haar twaalfde opeenvolgende Wimbledon. "Dat aantal is toch even schrikken", lachte Wickmayer. "Wimbledon was het enige grandslamtoernooi waarvan ik nooit de kwalificaties had doorlopen. Na Miami heb ik twee keer mijn rug geblesseerd. Ik ben gezakt in de rankings en heb het gevoel dat ik niets meer te verliezen heb. Ik wil deze uitdaging aangaan om te proberen terug te keren." (FDW)

