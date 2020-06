Exclusief voor abonnees "Deze kans grijpen, maar dit krijg je niet meer rechtgetrokken" Jo Vally 04 juni 2020

Dat de veiligheidsraad nu toch concerten toestaat tot 200 man, doet Jo Vally (61) plezier. "Ik ben hier voorzichtig positief over", klinkt het. Nochtans betekent de versoepeling niet dat de 30 geannuleerde optredens van Vally - die met 'Zomer in mijn straat' net een toepasselijke single uitbracht - opnieuw op de agenda worden gezet. "Die ben ik allemaal kwijt", klinkt het. "Deze zomer kleurt mijn agenda volledig blanco. En ik verwacht niet dat er boekingen zullen bijkomen, dus dat krijg je niet meer rechtgetrokken." Toch stelt Jo Vally dat de sector nu een kans krijgt. "En het is aan ons om die op de best mogelijke manier in te vullen", vervolgt hij. "Ik ga snel samenzitten met mijn fanclub, om te bekijken wat de opties zijn om iets te organiseren in eigen beheer. Ook al zal het anders zijn dan wat we gewoon zijn, we gaan er de best mogelijke zomer van maken!"

