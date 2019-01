"Deze flat is bijna zo ruim als een huis" HUIZEN TE KOOP | ONLINE OPENBARE VERKOOP 19 januari 2019

ANTWERPEN WILRIJK

Bieden vanaf e180.000

Dit appartement maakt deel uit van een complex dat dateert van het begin van de jaren zestig. Het bevindt zich op de negende van in totaal twaalf verdiepingen. In de buurt staan er geen hogere gebouwen, dus het spreekt voor zich dat je hier een knap uitzicht hebt.

Een andere troef vind ik de bewoonbare oppervlakte. Met 140 m² moet deze flat nauwelijks onderdoen voor veel huizen die vandaag gebouwd worden. Meteen bij het betreden van de grote inkomhal valt mij de ruimtelijkheid op. Ook leuk: de decoratieve tegel die tijdens de renovatie, net als de typische houten deuren, bewaard is gebleven en de indirecte verlichting die 's avonds voor sfeer zorgt.

Rechts van de inkom stap je de vernieuwde en goed uitgeruste keuken binnen. Hobbykoks zullen tevreden zijn met de gaspitten en met de ruimte om een extra brede koelkast te plaatsen. De keuken geeft uit op een balkonnetje.

Dat geldt ook voor een van de drie slaapkamers. Het gaat telkens om tweepersoonskamers waar ook in een volledige wand voor kasten is voorzien. Daarin raak je een pak spullen kwijt, al komt ook de berging in de kelder goed van pas. Ondergronds is er een autostaanplaats die mee wordt verkocht.

Nog enkele extraatjes die het vermelden waard zijn: de parketvloer en open haard in de woon-kamer, de twee badkamers en de twee toiletten en de drie parken binnen een straal van één kilometer. Wie schoolgaande kinderen heeft, kan terecht in OLV Pulhof op 200 m. Een minpunt is de maandelijkse kost van 422 euro om een reservekapitaal en provisie aan te leggen.

